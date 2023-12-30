أسعار العملات اليوم السبت 30-12-2023 في مصر

يقدم موقع صدي البلد، تقريرا حول أسعار العملات اليوم السبت 30-12-2023 فى مصر، وجاءت أسعار العملات كالتالي:-

سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 34.04 جنيه للشراء، 34.36 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.50 جنيها للشراء، و100.55 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 39.17 جنيه للشراء، 39.57 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.