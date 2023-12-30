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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

منة فضالي
منة فضالي

أكدت الفنانة منة فضالي ، تعرضها للنصب خلال جولتها الأخيرة باسطنبول، من شخص عراقي الجنسية.

 

مبلغ ضخم.. منة فضالي تكشف تفاصيل تعرضها للنصب في تركيا

وكتبت منة فضالى ، على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى اسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب.

مسلسل محارب


تعاقدت الفنانة منة فضالي، علي المشاركة في بطولة مسلسل “محارب” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم 2024.

ومن المقرر أن يقوم ببطولة مسلسل محارب حسن الرداد بجانب كل من أحمد زاهر ، وعدد من الفنانين والعمل من إخراج شيرين عادل ومن تأليف أحمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي .

منة فضالي للنصب بإسطنبول عراقى الجنسية انستجرام

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