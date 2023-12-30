تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

أكدت الفنانة منة فضالي ، تعرضها للنصب خلال جولتها الأخيرة باسطنبول، من شخص عراقي الجنسية.

وكتبت منة فضالى ، على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى اسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب.

مسلسل محارب



تعاقدت الفنانة منة فضالي، علي المشاركة في بطولة مسلسل “محارب” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم 2024.

ومن المقرر أن يقوم ببطولة مسلسل محارب حسن الرداد بجانب كل من أحمد زاهر ، وعدد من الفنانين والعمل من إخراج شيرين عادل ومن تأليف أحمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي .