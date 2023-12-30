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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مزيد من الإنجازات والازدهار.. وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال وزير التنمية المحلية فى البرقية : يسعدنى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لفخامتكم بخالص إعزازي وتقديري لشخصكم الكريم وبأسمى آيات التهانى القلبية وأصدق عبارات التقدير والاحترام بمناسبة العام الميلادى الجديد ، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على شعب مصر العظيم ووطننا الحبيب بالأمن والآمان والاستقرار والرقى والازدهار .

وأضاف : متمنياً لفخامتكم التوفيق فى مسؤولياتكم الكبرى وأن تقودوا مسيرة الوطن نحو غد أفضل وأن يوفقكم فى تحقيق مزيد من الإنجازات والبناء والتنمية والازدهار والتقدم لمصرنا الغالية .

وأضاف اللواء هشام آمنة فى البرقية : وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة و مجهوداتكم المخلصة وأن يرفع من شأن مصرنا الحبيبة بجهود فخامتكم وجهود أبنائها المخلصين حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولي ونعم النصير .. كل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم الحكيمة بخير وسلام .

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي العام الميلادى الجديد

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