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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الامتحان مكرونة وبانيه واللجنة في المطبخ.. أجواء التقييمات العملية بمدرسة فندقية.. شاهد

امتحان العملي في
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم

تابع طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية اليوم السبت ، انتظام أول أيام امتحانات العملي للصف الرابع في مدرسة دشنا الفندقية .

جاءت هذه الزيارة التفدقية التي قام بها مدير عام إدارة دشنا التعليمية ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وبالتزامن مع الزيارة التفقدية التي قام بها طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية ، كان طلاب قسم المطبخ في  مدرسة دشنا الفندقية والبالغ عددهم 70 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات العملي بطهي بعض الاطعمة وتقديمها امام اللجنة المنعقدة في “المطبخ”

وخلال الامتحان العملي المنعقد في المطبخ قام الطلاب بطهي عدد من الاطعمة منها “مكرونة و بانية وباذنجان” ، وينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء امتحان قسم المطبخ اليوم .

وفي نهاية زيارته التفدقية ، شدد طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية على ضرورة تأمين حجرة الكنترول والاستعداد الجيد لـ امتحانات نصف العام 2024

وشدد مدير عام إدارة دشنا التعليمية على ضرورة الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لـ  أعمال امتحانات نصف العام 2024 وتحقيق الانضباط والنظام وتوفير الجو الهادئ لأداء امتحانات نصف العام 2024 العملية للطلاب والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وكان قد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر .

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر ، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر ، لا يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة  .

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذر جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الإلتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .

إجراءات إحترازية في المدارس 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحاته لموقع صدى البلد ،  أن نظرا لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الازمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقا للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2024  

امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم
امتحان العملي في احدى المدارس الفندقية اليوم

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