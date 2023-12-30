قدمت خدماتها لـ111 ألف مواطن.. تنفيذ خطة القوافل الطبية بدمياط بنسبة 100%

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود إدارة القوافل الطبية لتنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠%، وذلك بتنفيذ ٧٧ قافلة خلال العام بمراكز المحافظة للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أهالي القرى.

وأوضح التقرير أن تلك القوافل التى يتم تنفيذها أسبوعيًا تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل للطفيليات وآخر لأمراض الدم ، و وحدة للأشعة ووحدة للسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم ..

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ ٥ قوافل بمركز دمياط و ١٣ قافلة بمركز فارسكور، علاوة على تنفيذ ٣٥ قافلة بمركز كفر سعد و ٩ قوافل بمركز الزرقا و ١٥ قافلة بمركز كفر البطيخ، تم خلالهم توقيع الكشف الطبى على ١١١٥٩١ مواطن و تحويل ١٨٧٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و أيضًا فحص ٢٥٥٧ حالة بالأشعة و ٢٦٠٨ حالة بالسونار و إجراء ٣١٩٢٦ تحليل معملى استصدار ٤٦٩ علاج على نفقة الدولة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود فريق القوافل الطبية لتنفيذ تلك الخطة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأهالى بالقرى ، واستهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمركز كفر سعد والزرقا و كفر البطيخ لاقامة قوافل بها ، وأيضًا الجهود المبذولة فى إطار مبادرة التأمين الطبى لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام ٢٠٢٣ لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة ، علاوة على المشاركة الفعالة فى المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة..