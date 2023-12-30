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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قدمت خدماتها لـ111 ألف مواطن.. تنفيذ خطة القوافل الطبية بدمياط بنسبة 100%

صحه دمياط
صحه دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود إدارة القوافل الطبية لتنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠%، وذلك بتنفيذ ٧٧ قافلة خلال العام بمراكز المحافظة للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أهالي القرى.

وأوضح التقرير أن تلك القوافل التى يتم تنفيذها أسبوعيًا تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل للطفيليات وآخر لأمراض الدم ، و وحدة للأشعة ووحدة للسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم ..

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ ٥ قوافل بمركز دمياط و ١٣ قافلة بمركز فارسكور، علاوة على تنفيذ ٣٥ قافلة بمركز كفر سعد و ٩ قوافل بمركز الزرقا و ١٥ قافلة بمركز كفر البطيخ،  تم خلالهم توقيع الكشف الطبى على ١١١٥٩١ مواطن و تحويل ١٨٧٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و أيضًا فحص ٢٥٥٧ حالة بالأشعة و ٢٦٠٨ حالة بالسونار و إجراء ٣١٩٢٦ تحليل معملى استصدار ٤٦٩ علاج على نفقة الدولة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود فريق القوافل الطبية لتنفيذ تلك الخطة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأهالى بالقرى ، واستهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمركز كفر سعد والزرقا و كفر البطيخ لاقامة قوافل بها ، وأيضًا الجهود المبذولة فى إطار مبادرة التأمين الطبى لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر  يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام ٢٠٢٣ لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة ، علاوة على المشاركة الفعالة فى المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة..

انتهاء خطة القوافل الطبية لعام 2023 من قرية الإبراهيمية البحرية في دمياط

دمياط التخصصات الطبيه الخدمات الطبية المجانية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخدمات العلاجية الجهود المبذوله علاج على نفقة الدولة

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انتهاء خطة القوافل الطبية لعام 2023 من قرية الإبراهيمية البحرية في دمياط

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