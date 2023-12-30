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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوروندي تسحب 734 من قوات حفظ السلام من الصومال

صدى البلد

سحبت بوروندي 734 من قوات حفظ السلام من الصومال في المرحلة الثانية من سحب القوات في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2024.

وكانت القوات جزءًا من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، التي قال رئيسها في وقت سابق إن حوالي 3000 جندي من قوات حفظ السلام سيغادرون الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي مزقتها الحرب بحلول نهاية ديسمبر، وفقا لما أورده موقع "صوماليا جارديان".

وقامت قوات ATMIS مؤخرًا بتسليم المسئولية الأمنية للقصر الرئاسي إلى قوات الحكومة الصومالية بعد حراسة المجمع لأكثر من 15 عامًا من هجمات حركة الشباب الإرهابية، كما أخلت مجمع البرلمان الذي لا يبعد كثيرا عن مقر إقامة الرئيس.

وفي المرحلة الثانية من سحب القوات، من المقرر أن تقوم ATMIS بتسليم حوالي 10 قواعد عسكرية للجيش الصومالي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات القتال المستمر ضد متمردي حركة الشباب.

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