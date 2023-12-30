رئيس الوزراء: مستمرون في بناء الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات المناسبة لكل أسرة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأعرب مدبولي، خلال تفقد مشروع سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة، اليوم عن سعادته بتواجده في أحد مشروعات الاسكان التي تخدم الشباب ومحدودي الدخل، لافتا الى ان الحلم اصبح حقيقة لانشاء مليون وحدة سكنية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء ان هذا المشروع المهم بعد من اعظم المشروعات التي تبنتها الدولة، مؤكدا ان الدولة مستمرة في بناء الاسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية المناسبة لكل أسرة.

واشار مدبولي الى ان المشروع تتوافر فيه جميع الخدمات، منوها بانه وجه بضرورة الانتهاء من تركيب شبكات المحمول لخدمة اهالي المنطقة في اكتوبر الجديدة .