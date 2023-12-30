رفع مياه الأمطار من أفنية المدارس وحملات للنظافة ببيلا في كفر الشيخ

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، رؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، برفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، وإزالة آثار الطقس السيئ وموجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت بيلا الأربعاء الماضي، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين واستعداداً لأداء امتحانات نصف العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ودفع رؤساء القري بمركز بيلا، بمعدات الوحدات المحلية من سيارات وجرارات لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع بالقري وداخل ومحيط وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية، استعدادا لامتحانات نصف العام، لتسهيل حركة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، واستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح التجمعات بجميع الشوارع والميادين بقرى المركز.

وكثف جهاز النظافة بالمدينة، حملات النظافة وتطهير بيارات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ورفع المخلفات، عقب الانتهاء من رفع بقايا مياه الأمطار بكافة الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمعهد الأزهري ببيلا، وأزالت حملات النظافة اليومية تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات وعملت على تطهير بيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار في كافة قطاعات المدينة.

FB_IMG_1703940285631

FB_IMG_1703940281768

FB_IMG_1703940273252