برج العقرب..خبيرة أبراج: سنة زواج وانفراجات مالية كبيرة

اكدت رحاب منيعم خبيرة الفلك والابراج ان أصحاب برج العقرب سيشهدون تغيرات جزئية ومحورية في حياتهم السنه القادمة.



وأكدت منيعم خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية الدى أم سي، أن البعض من مواليد برج العقرب سوف يسافر طويلا للخارج، ولديهم حظوظ من توقيع عقود.

برج العقرب والعمل

وأضاف: البعض منهم سوف يستقيل من عمله و يتفرغ لشغل خاص وهذا يكون مربح لهم جدا، لديهم انفاق زائد جدا.

علاقة برج العقرب العاطفية

علاقتهم العاطفية سوف تكون أكثر جديا، وسوف تنتهي بالزواج، وحل القضايا وسوف تكون لصالحهم.

تحذيرات لمواليد برج العقرب

ونصحت خبيرة الأبراج مواليد برج العقرب، بعدم الدخول في مشكلات مع الشريك في شهر أغسطس، وعدم السفر في منتصف أغسطس الى اوائل سبتمبر.