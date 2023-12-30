بـ 6 صواريخ.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة مطار حلب الدولي

أفادت شبكة العربية، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مطار حلب الدولي بـ 6 صواريخ.

كما قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم ، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن عدة غارات على بلدة كفركلا بالإضافة إلى غارة بين بلدتي العديسه وكفركلا جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم على الحدود مع جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابة مباشرة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذه هي المرة الثالثة اليوم، التى يعلن فيها حزب الله مسؤوليته عن إطلاق النار على إسرائيل.