البابا تواضروس الثاني: فقدت والدي في المرحلة الإعدادية.. ووالدتي حافظت على المنزل

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه فقد والده عندما كان في المرحلة الإعدادية، ورحل بعد أن علمه النظام في الحياة، معقبا: "والدتي حافظت على المنزل بعد وفاة والدي.. ولم نشعر بالافتقاد السلبي في حياتنا".

وأكد قداسة البابا تواضروس، خلال حواره مع برنامج “المساء مع قصواء” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، قائلا: "خطي جيد وأجيد كتابة اللغة العربية.. ووالدي علمني الخط منذ صغري، وكان يخصص حصة يوميًا لتعلم الهمزة".

وأوضح قداسة البابا تواضروس، أن الدواء الذي كان يخفف آلام والده من "قرحة المعدة"، شجعه على دراسة الصيدلة.

الوقت

أضاف قداسة البابا تواضروس: "الوقت هو أغلى هدية يقدمها الأب والأم للأبناء، ويجب الاعتناء بهم كثيرًا، والتوازن مطلوب بين التزامات الحياة وتربية الأبناء.

وواصل قداسة البابا تواضروس: “نصيحتي لكل أب وأم.. احسبوها صح عشان أولادكم، وعدم إهدار قيم الأسرة”.