البابا تواضروس: الهجمات الإرهابية كانت تستهدفني كمصري وليس لأني مسيحي

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه مؤمن بأن الهجمات الإرهابية التي تمت في مصر لم تكن تستهدفه كـ "مسيحي" وإنما كـ "مصري"

وأكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “ المساء مع قصواء” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالى،قائلا:" عبارتي الشهيرة بعد الهجمات الإرهابية 2013 "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" لأن الوطن هو الأول وهو البيت.

وطن بلا كنائس

وتابع قداسة البابا تواضروس: تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عبارتي "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" وأؤمن أن سلامة الوطن وأرضه هما أكبر تحدي.

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى تحديات بناء الكنائس في 2012 كانت كبيرة بسبب قانون البناء القديم لأنه كان يتم تطبيقه وفقًا للأهواء.

وأكد قداسة البابا تواضروس أن الرئيس السيسي أتخذ قرارًا شجاعًا بشأن قانون بناء الكنائس الذي صدر في سبتمبر 2016 وساهم في هدوء واستقرار البلاد.