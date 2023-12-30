عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مملوكة لمصريين .. الداخلية تنفي تملك والدة قرينة رئيس دولة لفيلا بالبحر الأحمر

صدى البلد

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة الإدعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مـ.قتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر. 

 وأكد المصدر أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أي تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.

كما لم تتلق الأجهزة الأمنية أي بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.

التواصل الاجتماعي الجهات المختصة رئيس دولة صحفيين محافظة البحر الاحمر مصدر أمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

موضوعات متعلقة

الأمن يظبط عاملا سرق بيانات بطاقات بنوك ونصب على مواطنين

4 اشخاص يطلقون النار على سائق بكفر الشيخ

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل حظيرة ماشية ببولاق الدكرور

إحباط محاولة تهريب 3000 علبة أدوية بأسوان

تحرير 1307 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بضاعة بـ122 مليون جنيه .. الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج وتدوير الحشيش.. شاهد

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة لأول مرة

الشبورة على الطريق .. نصائح هامة لقائدى السيارات للوصول بسلامة

ترشيحاتنا

السوق السوداء| الحكومة توجه ضربة قاضية لـ الدولار.. فيديو

قرار حكومي باعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية.. ومتحدث مجلس الوزراء يعلن مفاجأة

منذ بدء المعركة البرية| كتائب «أبوعلى مصطفى» تعلن تدمير 95 آلية للاحتلال

حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء

أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

مراسم قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

برسالة رومانسية.. تامر عاشور برفقة زوجته فى عيد ميلاده

رامي عيّاش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة.. حكاية صوره مع داليدا وتصدره للتريند

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ