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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«الحرية المصري» يناشد الرقابة بملاحقة تجّار السوق السوداء: استغلال السلع الاستراتيجية «خيانة للوطن»

النائب أحمد مهنى
النائب أحمد مهنى

ثمّن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


وأكد “مهنى”، أن تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، يعد حلاً جذرياً على أرض الواقع للحد من الاستغلال واحتكار التجّار للسلع ورفعها على المواطنين مما يرفع الأعباء عليهم ويأزم الأوضاع الاقتصادية أكثر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوات الجادة هي ما وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور فوزه في الانتخابات، من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بمحدودي الدخل وبذل قصارى الجهد لدعم وبناء الدولة المصرية.

كما طالب عضو مجلس النواب، جميع القائمين على السلع الاستراتيجية بعدم حجبها عن المواطنين واستغلال المواقف لتحقيق مكاسب مضاعفة، وتصدير المشكلات لدى المواطنين، فنحن أبناء وطن واحد ويجب أن نضع أيدينا سويا لبناء المستقبل.

 

كما ناشد مهنى، الجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء لان استغلال هذه الفترة الحرجة وخاصة فى السلع الاستراتيجية يعد خيانة للوطن  فلابد من التعامل بحزم وشدة فى هذه المواقف من أجل مصلحة الوطن والمواطن لاعتبار السلع الاستراتيجية أمناً قومياً يحب الحفاظ عليه بكل الطرق.

7 سلع المنتجات الاستراتيجية مجلس الوزراء الحرية المصرى أحمد مهني

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