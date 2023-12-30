باق يومان رسميا .. أسامة كمال يعلن خبرا سارا لكل المصريين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن كل ما مرت به مصر في عام 2023 ليس أزمات ولكن هناك إيجابيات، مؤكدا أن انضمام مصر في 24 أغسطس 2023 لدعوة "البريكس" ضمن 6 دول جديدة لحظة تاريخية، مفيدا بأن مصر تنضم لـ"البريكس" بداية من بعد غد 1 يناير.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن من بين هذه الدول الـ6 مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والمغرب، وهو ربط أكبر منتجي الطاقة مع بعض أكبر المستهلكين في البلدان النامية وسيكون هناك عمل بين هذه الدول وتبادل للسلع والمنتجات.

وأشار إلى أن هناك حديث دائر طوال هذا العام 2023 بخصوص الحد من استخدام الدولار بين الكثير من الدول، كما أنه حدث على مستويات ثنائية بالتعاملات مع عملات الدول، موضحًا أن هذا التحرك سيحل العديد من الأزمات التي تواجه الكثير من الدول.