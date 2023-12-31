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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم  لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AاظUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


يسعى برنامج رواد وعلماء مصر إلى توفير فرص المنح الدراسية لدراسة الماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة في المجالات المتعلقة بتغير المناخ. كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي سعيًا لتعزيز المهارات القيادية والتقنية اللازمة للتنمية القومية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية لمصر.

 
برجاء الدخول علي رابط استمارة التقديم المرفق علما بأن آخر موعد للتقديم يوم 15 يناير، 2024 من خلال هذا الرابط: https://egypioneers.mohesr.gov.eg/en/
والذي يحتوي ايضا علي مزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر وكيفية التقديم وشروط القبول بالمنح المختلفة. 


ويتطلب التقدم لهذه المنح إصدار خطاب ترشح من جامعة عين شمس، واعتماد خطاب الترشح من خلال مكتب الدكتور رئيس جامعة عين شمس.

 

وفي إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالمياُ.


أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

تم تحكيم المسابقة والتى تشكلت من ٧٥ طالب وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز

وأسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول  ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض و  بالمركز الثالث  حسام كارم الطالب بكلية الهندسة  اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس  من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة  من الأستاذين الدكتورة منال محرم رئيس قسم اللغة العربية الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامي باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس عين شمس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الجامعة الامريكية بالقاهرة Auc

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