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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023: تجنب التبذير

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

الابتعاد عن الخلافات في الحياة الشخصية والمهنية، الرخاء يجلب المال الجيد والصحة أيضًا إلى جانبك.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 النجاح المهني هو الوجبات الرئيسية لهذا اليوم، ستأتي إليك بعض المهام الجديدة ولا تقل مسؤوليات جديدة، استغلال الفرصة لتحقيق النمو المهني. 

برج الميزان اليوم عاطفيا 

إذا كنت تبحث عن شريك جديد، فقد تجده قريبًا، خاصة في النصف الأول من اليوم، وبما أن نجوم الرومانسية أقوى، فإن الرد على الاقتراح سيكون إيجابياً، قد يميل المتزوجون إلى إظهار مشاعرهم العاطفية تجاه شريكهم، من المهم أن تبقى بعيدًا عن الصدامات والحجج وأن تكون أيضًا مستمعًا صبورًا.

برج الميزان اليوم صحيا 

قد تصاب بعض الإناث بالصداع النصفي أو شكاوى الدورة الشهرية، قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب في المساء، قد يعاني كبار السن من مشاكل متعلقة بالنوم وآلام في الجسم. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

تجنب الإفراط في التسوق ووضع خطة للادخار لليوم الصعب، سيحتاج بعض الأطفال إلى أموال للانتقال إلى الخارج للدراسة، يمكن أن يكون برج الميزان رواد أعمال جيدين اليوم وستساعد الشراكات في جمع الأموال لتوسيع الأعمال

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