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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 : إنهاء علاقة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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توقعات برج العذراء 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات برج الأسد 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الأحد ديسمبر 2023

أبعد المشاكل عن الحياة العاطفية، تحمل مسؤوليات جديدة في مكان العمل، على الرغم من أن حالتك المالية جيدة، إلا أنه قد تكون هناك مشكلات صحية بسيطة. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

قد تصادف شخصًا مثيرًا للاهتمام، على الرغم من الرغبة في التقدم بطلب الزواج، فمن الحكمة الانتظار لبضعة أيام للقيام بهذه الخطوة، قد تنتهي بعض العلاقات بعيدة المدى اليوم بسبب قلة التواصل، اقضِ المزيد من الوقت مع الحبيب وشاركه أيضًا المشاعر. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والضغط يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام، اليوم أيضًا جيد للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية.. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

 يمكنك الانتقال إلى الخارج لأغراض العمل، ابتعد عن الشراكات الجديدة وتوسعات الأعمال. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

اليوم مناسب لشراء المجوهرات ويمكنك أيضًا شراء الأجهزة الإلكترونية، سيشتري بعض مواليد برج العقرب عقارات جديدة أو يقومون بتجديد المنزل، الاستثمار السابق سيجلب عائدًا جيدًا.

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