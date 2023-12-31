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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 : احذر من حديثك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلّع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

 لا تدخل في جدالات في الحياة العاطفية وعامل شريكك بمودة، كما أن التحديات الرسمية تجعلك أقوى، أما القضايا المالية فهي موجودة اليوم.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

لن تؤثر أي زوبعة كبيرة على الحياة العاطفية، كن حذرًا أثناء قضاء الوقت مع شريكك لأن بعض الكلمات قد يساء فهمها، قد يقع الطلاب الذين يدرسون في الخارج في حب شخص أجنبي. 

 ‏توقعات برج الحوت صحياً 

 تجنّب أنشطة المغامرة ويجب عليهن اتباع جميع النصائح الطبية لأسباب وجيهة، تمتع بحياة مكتبية وشخصية مُتوازنة لضمان إبعاد التوتر عن المنزل، ابتعد عن الأطعمة الزيتية والدهنية لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى المزيد من السمنة، حاول تناول الوجبات الخفيفة الصحية والمخبوزة وابتعد عن الوجبات الخفيفة 

توقعات برج الحوت المهني 

قد يجتمع رواد الأعمال مع شركاء جدد وستحصل تطلعاتهم المهنية على دعم مالي، أولئك الذين لديهم مقابلات مقررة اليوم سوف يقومون بالتفكير للحصول عليها. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

 تجنب تلقي المساعدة المالية من الآخرين، ولا تقرض مبلغًا كبيرًا لأي شخص بما في ذلك الأخ أو الصديق، سوف يستثمر مواليد الحوت الذين يعملون في وظائف حكومية في صناديق الاستثمار المشتركة.

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