أخبار التعليم|حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء..قبل بدء الامتحانات بأيام .. أبرز الاستعدادات النهائية للطلاب والأسرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الحفاظ على الوقت وتوظيفه|خبير يقدّم روشتة تربوية لضمان الحصول على أعلى الدرجات

أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة الامتحانات.

قبل بدء الامتحانات بأيام .. أبرز الاستعدادات النهائية للطلاب والأسرة

امتحانات النقل لطلاب المدارس تقترب مع حلول شهر يناير 2024؛ حيث يستعد طلاب النقل من الشهادة الابتدائية والاعدادية وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي لامتحانات منتصف العام، ولكن كثيرين من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولات تدشين التحالف الأكاديمي لإقليم شمال الصعيد

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعة المنيا وجامعة بني سويف وجامعة الفيوم والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية المختلفة، كنواة لتحالف إقليم شمال الصعيد، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وللدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا.

إشادة عالمية بجامعة أسوان في مجال الاستدامة وحصد تصنيفين جديدين إقليميا وعربيا

قال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان استطاعت تسجيل تفوق أكاديمي على أكثر من مستوى خلال العام 2023، وذلك خلال ما حققته جامعة أسوان الحكومية التي تبعد عن القاهرة بأكثر من ثمان مائة كيلو متر، هو احتلال المرتبة الرابعة والعشرين في التصنيف العربي للجامعات الصادر مؤخرًا، من بين 115 جامعة من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى هذه المكانة التي وضعتها ضمن أول 25 جامعة في قوائم التصنيف، أشاد تقرير متخصص، صدر مؤخرًا، بجهود الجامعة في مجال الاستدامة.

سهلوا للطلاب .. وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة للقائمين على معرض الكتاب

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

المجلس الأعلى: دراسة مشروع استصلاح 200 فدان لكل جامعة بالوادي الجديد

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

صيدلة القاهرة تعلن فتح باب الالتحاق للدراسات العليا في هذا الموعد

أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة الإعلان عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) فى التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء

تزينت السماء خلال عام 2023 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها، التي لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر على متابعتها ومشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة كسوف الشمس.

حوافز لطلاب «آداب عين شمس» بشأن مشروع محو الأمية.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه في إطار ما تقوم به الجامعة من جهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعا للطلاب المشاركين في المشروع.

9 محظورات في امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس| تعرف عليها

أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددًا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنًا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.