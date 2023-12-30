9 محظورات في امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس|تعرف عليها

أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددًا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنًا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.

ويستعرض موقع صدى البلد قائمة محظورات الامتحانات بكلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يلى:

1- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين.

2- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

3- لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي [20 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت 45 دقيقة.

4- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

5- يمنع منعاً تاماً دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول وأي أجهزة اتصال ذكية أخرى.

6- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

7- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الإجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين.

8- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

9- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

وكانت قد يدأت اختبارات منتصف العام الدراسي بكلية الآداب جامعة عين شمس والتى تستمر حتى الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الجدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب .

وقد تم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميًا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

