حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء

تزينت السماء خلال عام 2023 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها، التى لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر على متابعتها ومشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة كسوف الشمس.

وحدثت ظاهرة كسوف الشمس مرتين خلال هذا العام والمرتين لم نشاهدهما فى مصر.

شهدت الكرة الأرضية يوم الخميس الموافق 20 إبريل 2023 ظاهرة فلكية نادرة ترقبها جميع هواة الفلك والراصدون الظواهر الفلكية النادرة، وهى كسوف هجين للشمس وأن هذا الكسوف ظهر بشكل إجمالي في بعض أجزاء العالم وحلقي في أجزاء أخرى، وسيبدأ مسار الكسوف في جنوب المحيط الهندي ويمر عبر أراضي غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا .

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كسوف الشمس بدأ في الساعات الأولى من يوم الخميس 20 ابريل يغطي فيه القمر الشمس تماما، حيث يغطي قرص القمر حوالي 101.3% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، وكسوف الشمس كان غير مشاهد في مصر، وجاء الكسوف تزامنا مع موعد ولاد هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444هـ .

واضاف القاضي أن كسوف الشمس بدأ عند الساعة الثالثة واربع وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة، ويبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي، وفي الساعة 6:16 دقيقة بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف، حيث يغطي القمر الشمس تماما، وهو ما يتفق توقيته مع اقتران شهر شوال لعام 1444 هـ.

وأوضح أن كسوف الشمس سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و25 دقيقة تقريبا ولا يمكن رؤيته في مصر، ولا المنطقة العربية، ويغطي الكسوف ككسوف حلقي حلقة النار مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و16 ثانية، وعند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101.3% من كامل قرص الشمس.

كما حدث كسوف الشمس الثاني في السبت 14 أكتوبر2023، غطي القمر الشمس تماما، غطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، كسوف الشمس غير مشاهد في مصر، واتفق كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن الكسوف الحلقي للشمس الذي شهدته الكرة الأرضية يم 14 أكتوبر بدأ في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.

الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الدول التي سوف يرى فيها أن كسوف الشمس الحلقي هي:

أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

كولومبيا

البرازيل

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطى.

ويُمكن رؤية كسوف الشمس الحلقي ، ككسوف جزئي وفقا لتصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في :

غرب قارة أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

المحيط الباسفيكي

المحيط الأطلنطي

القارة القطبية الشمالية.

وأوضح القاضي، أن هذا الكسوف هو آخر كسوف للشمس في العام الحالي، ولن يرى في مصر والوطن العربي، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445 .