حوافز لطلاب «آداب عين شمس» بشأن مشروع محو الأمية.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه في إطار ما تقوم به الجامعة من جهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأضافت الدكتورة حنان كامل ،أنه يتم منح الطلاب الحوافز التالية: (منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلاً عن (50) جنيهًا من الجامعة)، ( قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له ) .

وشددت عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، على التأكد من محو أمية 4 أفراد للطلاب للحصول علي شهادة التخرج، لافتة إلى أن محو أمية 4 أفراد مطلب أساسي للحصول على شهادة التخرج.

تشارك 7 كليات من جامعة عين شمس في محو أمية الطلاب وهي : (كلية التجارة، الالسن، الحقوق، الاداب، التربية، التربية نوعية، كلية البنات).

-الاوراق المطلوبة لعمل مشروع محو الأمية

سحب نموذج هيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مجاناً.

صورة بطاقة شخصية للدارس.

صورة من بطاقة كارنيه الكلية،او اثبات قيد من الجامعة المقيد بها.



-شروط الحصول على موافقة شهادة محو الأمية

ان يكون السن اكبر من 10سنوات

الا لا يكون الطالب أدى أي مرحلة من مراحل التعليم.

-خطوات التقديم في مشروع محو الأمية

التوجه إلي الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الحصول على نموذج وملئه.

تحضير المستندات المطلوبة.

بعد ذلك يتم تقديمها إلى الإدارة.

