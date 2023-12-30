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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل بدء الامتحانات بأيام .. أبرز الاستعدادات النهائية للطلاب والأسرة 

طلاب مدارس
طلاب مدارس

 

امتحانات النقل لطلاب المدارس تقترب مع حلول شهر يناير 2024؛ حيث يستعد طلاب النقل من الشهادة الابتدائية والاعدادية وطلاب الصف الاول والثاني الثانوي  لامتحانات منتصف العام، ولكن كثيرين من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

 
قالت الدكتورة امل شمس استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن دور الاسرة في الوقت الحالي الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدة ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبير خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل الامتحانات .

 

وأضافت امل شمس خلال  تصريحاتها لـ صدى البلد انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد حوله .

 

وأكدت شمس،  أنه مازال يوجد وقت كاف لطلاب النقل لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدة على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

ليلة الامتحان  

قدمت الدكتورة امل شمس عدة نصائح  لمراجعة ليلة الامتحان:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة

2_البعد عن التوتر والقلق

3_ مراجعة المادة الدراسية

4_التسميع الشفوي والتحريري

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر

7_ عدم الافراط في المنبهات

8_اخذ وقت كافي من الراحة
 

الاستعداد للامتحانات يمكن التخلص من التوتر والقلق عن طريق اتباع هذه الخطوات:

• درب نفسك على إجابة الامتحانات السابقة للتعرف على شكل الامتحانات وكيفية الإجابة عليها.

• احرص على الحصول على فترات راحة قصيرة بين أوقات المذاكرة، لإعادة تنشيط ذهنك.
 

• اطلب المساعدة من عائلتك وأصدقائك في مراجعة المواد الدراسية.

• استخدام وسائل للمراجعة متنوعة من إرشادات سمعية أو مرئية.

• خصص وقت للراحة والاسترخاء وقضاء وقت مع العائلة.

• اهتم بامتحانات المواد التي يكون لها أكبر قدر من الدرجات.

• حافظ على هدوئك وحاول أن تتنفس بعمق.

امتحانات النقل لطلاب المدراس طلاب المدراس شهر يناير الشهادة الابتدائية والاعدادية

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