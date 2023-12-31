سكان بركة الحاج بالمرج يشتكون من انتشار القمامة

تعددت شكاوى سكان منطقة بركة الحاج في المرج بمحافظة القاهرة من انتشار رائحة قمامة كريهة تجتاح المنطقة بالكامل، وتقتحم البيوت مسببة الاختناق للصغير والكبير.

ونادى عدد من سكان بركة الحاج باستغاثة عاجلة لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من أجل البحث والتحري عن سبب انتشار تلك الرائحة الكريهة التي ظهرت منذ أشهر واستمرت حتى اليوم رغم الشكاوى.

وشبهها بعض الأهالي برائحة "الجبنة القديمة" أو "الحفاضات النتنة"، منوهين بانتشار مقالب الزبالة بالقرب من المناطق السكنية وهي المسببة للرائحة.

ويناشد سكان بركة الحاج بالمرج مجلس الوزراء والمسئولين بضرورة التدخل وضبط مقالب القمامة المحيطة بالمنطقة السكنية في بركة الحاج بالمرج دون ترخيص، والتي عبأت الشوارع والبيوت بالرائحة النتنة، وضرورة محاسبة وعقاب المسئولين عنها.

تنتشر رائحة القمامة لمدة يومين وفي اليوم الثالث تنتشر رائحة حرق القمامة مسببة الاختناق للسكان، وذلك على مدى الأشهر الماضية.