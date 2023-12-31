هل سيتوقف الحوثيون عن استهداف الاحتلال؟ قائد أمريكي يجيب

أجاب الأدميرال براد كوبر قائد قوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط عن سؤال يطرحه المعلقون حول إمكانية وقف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر ضد الاحتلال الصهيوني وكل السفن العابرة إليه، وفق ما ذكرت صحف دولية.



اعتبر المسئول الأمريكي أنه يبدو أنه لا إشارة لوقف الحوثيين لهجماتهم ضد سفن بالبحر الأحمر.



وذكر أنه جرى إسقاط 17 مسيرة و4 صواريخ منذ بدء عملية حارس الازدهار، لكن هجمات الحوثيين مستمرة رغم اتساع التحالف الدولي لحماية السفن.



وتشارك في عملية حارس الازدهار دوريات لسفن حربية من أمريكا وفرنسا وبريطانيا بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء عملية حارس الازدهار.

ودفعت الضربات التي توجهها القوات المسلحة اليمنية في شقها الموالي والمنضم للحوثيين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للإعلان عن تشكيل تحالف يضم العديد من الدول لضمان الأمن في البحر الأحمر.

وبوجود التحالف وضعت عدة دول سفنها قرب البحر الأحمر للرد على الهجمات وحماية السفن والناقلات التجارية، كنوع من الردع، ولكن هذا لم يثن الحوثيين عن الاستمرار في استهداف السفن العاملة بالقرب من اليمن.