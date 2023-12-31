برلماني: المقترح المصري لوقف إطلاق النار على غزة يؤكد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

أشاد النائب محمد سطان عضو مجلس النواب، بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، قائلا:" المقترح يعكس الجهود المصرية الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأضاف النائب محمد سلطان، في بيان له، أن المقترح المصري الذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي علىها من خلال 3 مراحل، يؤكد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح المصري يستهدف حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينية وإعادة الاستقرار والسلام للمنطقة، لافتا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لوقف إطلاق النار على قطاع غزة لحماية المدنيين.

وأكد النائب محمد سلطان، أن الجهود المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة لم تتوقف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نهائيا، موضحا أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الحرب على غزة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.