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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدخال 180 شاحنة مساعدات من رفح إلى منفذي العوجة وكرم أبوسالم

ادخال المساعدات الي
ادخال المساعدات الي قطاع غزة من معبر رفح

ادخلت  السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، 180 شاحنة  مساعدات إنسانية وأدوية من معبر رفح إلى منفذي العوجة وكرم أبوسالم، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة،  لدعم الأشقاء  الفلسطينيين  ، بعد اجراءات  التفتيش المتبعة عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء.

 

المستلزمات الطبية:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري  شمال سيناء، إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

وأضاف ، أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وكان الهلال الأحمر المصري قد أدخل، أمس السبت، 50 شاحنة محملة بالوقود والمساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

حيث تم إدخال 46 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وشاحنتين تحملان 129 ألف لتر من الوقود، وشاحنتين تحملان 80 طنا من غاز الطهي الخاص بالمنازل.

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سلسلة ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي بمساجد شمال سيناء

رفح مساعدات شاحنة غزة الفلسطينيين

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