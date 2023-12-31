شقتهم اتحرقت.. إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة باختناق في الصف

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الثلاثة باختناق في حريق شقة سكنية بقرية أبو سلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق شقة سكنية بقرية أبو سلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة أم وأطفالها الثلاثة بحالات اختناق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.