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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بمشاركة 774 عضو هيئة تدريس.. انطلاق المرحلة السابعة من مبادرة "مودة" داخل الجامعات

صدى البلد

 انطلقت المرحلة السابعة من مبادرة تدريبات "مودة" داخل الـ27 جامعة حكومية، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة داخل  73  معهداً عالياً ومتوسطاً وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ تدريبات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة".

 ويقوم بتنفيذ الجلسات التدريبية 774 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم من قبل برنامج مودّة على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، ويتم تنفيذ هذه التدريبات في إطار تعاون وتنسيق مباشر بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات المصرية.
 
أما بالنسبة لتدريبات مودة داخل المعاهد العليا والمتوسطة والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فستشهد تنفيذ 300 تدريب على مستوى 100 معهد عالي ومتوسط بمختلف القطاعات الجغرافية لإجمالي 30,000  طالب وطالبة، وذلك من خلال 100 عضو هيئة تدريس بهذه المعاهد تم تدريبهم على محتوى مودة التدريبي.
 
والجدير بالذكر أن برنامج مودة قد قام بتنفيذ 2166 دورة تدريبية على مستوى 11 جامعة لإجمالي 133,196 طالبا وطالبة خلال المراحل السابقة، وتعد المرحلة الحالية الأولي من نوعها حيث إنها تشهد تنفيذ التدريبات بتعميم كامل على مستوى كافة الجامعات الحكومية، وذلك بعد أن انتهى برنامج مودة من تدريب وإعداد شبكات من المدربين المتخصصين بكل جامعة.

كما قام البرنامج أيضاً بتنفيذ 1014 تدريباً داخل 80 معهداً عالياً ومتوسطاً استفاد منها 76,193 طالبا وطالبة بمختلف القطاعات الجغرافية منذ 2021، هذا بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات توعوية مختلفة داخل هذه المعاهد من خلال أسر مودة الطلابية ، والتي استطاعت أن تنشر أهم رسائل البرنامج لإجمالي 42,350 طالبا وطالبة.
 
وتستند تدريبات مودة إلى محتوى علمي تدريبي تم إطلاقه في فبراير 2019، واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث تتناول التدريبات ثلاثة أبعاد أساسية؛ الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، والتي تُسهم في إعداد الشباب المقبل على الزواج بالمعارف الأساسية التي تُمكّنهم من اختيار شريك الحياة على أُسس سليمة وبناء أسرة سعيدة تستطيع أن تواجه مشكلات وتحديات الحياة.

وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج مودة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية بهدف إعداد وتدعيم الشباب المُقبل على الزواج بكافة المعلومات والمهارات بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة  حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والموائمة الأسرية.

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