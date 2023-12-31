حملات أمنية على الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمو أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان ، عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (15,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - 2 بندقية خرطوش- 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (750) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى الهيروين– بندقية آلية– 2 طبنجة- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.