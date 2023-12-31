وفاة عامل إثر مشاجرة مع زميله بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ وتوفـى عقب وصوله أثناء إسعافه .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه) و(عامل) تعدى خلالها الأخير عليه بسكين مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات مالية بينهما .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.