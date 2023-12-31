مطار شرم الشيخ الدولي يخصص ركنا لألعاب الأطفال.. ويستقبل سياح الكريسماس بالورد

خصص مطار شرم الشيخ الدولي ركن لألعاب الأطفال مزين باشجار اعياد الميلاد ومجسمات بابا نويل لاستقبال السياح القادمين من كل دول العالم لقضاء اعياد الكريسماس واعياد الميلاد في فنادق ومنتجعات شرم الشيخ مع ارتفاع الاشغالات السياحية قبل راس السنة الميلادية .

وقالت مصادر مطار شرم الشيخ الدولي ، إن السياح القادمين لقضاء اعياد الميلاد يستقبلون بالورود البلدي والمشروبات الطبيعية والموسيقي الهادئة الكلاسيكية من فرقة موسيقية تعزف الحان اوروبية مشيرا إلي إنه تم تزين مطار شرم الشيخ باشجار اعياد الميلاد المضيئة ومجسمات بابا نويل .

واستمرت احتفالات الكريسماس بمدينة شرم الشيخ كما اعدت الفنادق والمنتجعات السياحية حفلات كبري في ليلة راس السنة الميلادية لسياحها وسط إقبال من سياح اوربا لقضاء عطلة راس السنة الميلادية بشرم الشيخ .

و خرجت فرق الترفيه للفنادق مرتدية ملابس بابا نويل ووزوعوا الهدايا علي الاطفال والسياح .

وقال بيتر ناثان رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن الحجوزات في متزايد رغم احداث الحرب في غزة ، مشيرا إلى أن السياح الروس أصبحوا في المركز الأول يليهم السياح الإنجليز والايطاليين والكازخستان .

وأوضح ناثان ، أن جميع الفنادق اعدت حفلات راس السنة الميلادية لسياحها للاحتفال داخل الفنادق والمنتجعات السياحية ببرامج سياحية متميزة .

وقال أحمد مجدي مدير جمعية اصدقاء السائح بشرم الشيخ، إن السياح حرصوا علي المشاركة في احتفالات الكريسماس التي نظمتها الفنادق والمنتجعات السياحية فلكلور مختلف نال اعجاب السائحين حيث ارتدي العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية ملابس بابا نويل علي الشواطئ وفي المطاعم ووزعوا الهدايا علي الاطفال والسياح .

وأضاف ماجد توفيق مدير منتجع سياحي بشرم الشيخ ، أن معظم الفنادق شهدت عروضا فنية وتوزيع هدايا علي السائحين حيث التقطوا السياح الصور التذكاريه مع بابا نويل واشجار الكريسماس والمجسمات العملاقة المضيئة داخل الفنادق والمنتجعات والمناطق السياحية .

وشهدت الفنادق والمنتجعات السياحية ارتفاع في الاشغالات و الحجوزات السياحية خلال موسم الكريسماس في مدن شرم الشيخ و دهب وسانت كاترين .

واكد أحمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ إن شرم الشيخ سوف تشهد انتعاشة سياحية في مرسم الكريسماس واعياد الميلاد نتيجة الطقس الدافئ لمدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي والسمعة العالمية لمدينة شرم الشيخ .



مطار شرم الشيخ

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