عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة صحية تساعد علي التركيز والتفوق اثناء الامتحانات

أطعمة تساعد على التركيز
أطعمة تساعد على التركيز

مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي الجديد ، تزداد حاجة الطالب الي التغذية السليمة، لتعزيز المناعة، وزيادة القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة.. لذلك تلعب الأطعمة الصحية دورًا كبيرًا في تعزيز الذاكرة والحفاظ عليها، و تعزز صحة العقل والتركيز اثناء  الامتحانات.

ونرصد لكم بعض الاطعمة التي تساعد علي التركيز وفقا لموقع health shots


اطعمة تساعد علي التركيز اثناء الامتحانات

البيض:
يحتوي على البروتين والعناصر الغذائية الموجودة في صفار البيض مما يعمل في تعزيز صحة الدماغ بسبب زيادة التركيز ،ويساعد وجود الثيامين فى البيض على تحويل الكربوهيدارت إلى طاقة، كما يساعد فيتامين "بي 5" الجسم على تزويد الجسم بالطاقة.

الأسماك

تؤدي الأسماك والمأكولات البحرية إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام،كما تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

العدس:

يعد مصدراً مهماً لإمداد الجسم بالبروتين والزنك، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالياف، مما يساعد على زيادة التركيز بشكل جيد

الفاكهة:

الأفوكادو والجريب فروت والبرتقال والكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن وتُساعد على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال ،وتساعد على التركيز وذلك لاحتواء الفاكهة على الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم.

txt

لو شمة ريحة وحشة .. 6 أطعمة تحافظ على نقاء نفس طفلك

txt

طبيب يحذر من أدوية رفع المناعة للأطفال ويقدم أطعمة فعاله

txt

بتدفي وتساعد على التركيز.. 5 مشروبات لا غنى عنها في الامتحانات|تعرف عليها

txt

مشروبات تسبب الإغماء الفوري | احذرها


الشكولاتة:

تتميز بغناها بالفلافونويد ومضادات الأكسدة بمعدلات مرتفعة ،وهو يعتبر من الأطعمة الصحية، خصوصاً انه يعمل كمضاد للالتهابات ويساعد في على خفض مستوى ضغط الدم وتحسين دفق الدم من القلب إلى الدماغ، مما يساعد على التركيز وتزيد من إنتاج الجسم للإندورفين المحسن للحالة المزاجية.

أطعمة الطلاب الذاكرة التركيز المناعة الامتحانات العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

أكلة الشتاء المفضلة بطريقة غير تقليدية.. طريقة عمل القلقاس المقلي

20 دقيقة في الشمس يوميا تحمي الطفل من قصر القامة.. نصائح طبية

بتدفي وتساعد على التركيز.. 5 مشروبات لا غنى عنها في الامتحانات|تعرف عليها

وصفة جديدة بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل جمبري بالثوم مع المكرونة

لو شمة ريحة وحشة .. 6 أطعمة تحافظ على نقاء نفس طفلك

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الزبادي قبل النوم ..طبيب يجيب

بخطوات بسيطة .. كيف تتعامل مع فقاعات الحروق بدون مضاعفات

بعد إعلان ظهور حالات بمصر.. علامات تدل على الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

ترشيحاتنا

رتوش أخيرة.. ماذا طلب فيوتشر للموافقة على انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي؟

منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين لمعسكر كأس الأمم

أبرزها صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. النواب يناقش 3 تشريعات جديدة الأسبوع الجاري

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام

استهداف أباتشي بصاروخ.. كتائب القسام: حققنا نجاحا كبيرا ضد قوات الاحتلال.. تفاصيل

كارثة إنسانية أم حل سياسي.. ماذا ينتظر أهل غزة في 2024؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مش صاحبي.. محمد فؤاد يكشف أجر محمد هنيدي في «إسماعيلية رايح جاي»

تراجع سعر الجنيه الذهب 900 جنيه.. اعرف التفاصيل | فيديو

فنانة شهيرة ترفض العُري.. وترضى بالقبلات |شاهد

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ