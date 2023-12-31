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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

عام حزين ومأساوي.. 5 أحداث كارثية أدمت القلوب وقتـ.لت نصف مليون شخص

كوارث عام 2023
كوارث عام 2023

شهد عام 2023 مجموعة من الأحداث الكارثية والمحزنة، والتي أدمت قلوب الملايين حول العالم، وخلفت عددا كبيرا من القتلي، تجاوزت نصف مليون شخص، بداية من زلزال تركيا وصولا إلى الحرب  السودانية، ثم إعصار ليبيا، ثم الحرب في غزة، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية، وسط حالة من التخبطات الكبيرة خلال الفترة الماضية، على إثر رفض الكونجرس تقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأزمة الجارية في غزة.

وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، السبت، مقتل 513 طفلا وإصابة 1167 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في شهر فبراير 2022، وأفاد المكتب، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية، بأنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1680 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 497 حالة، وتليها خاركييف بـ 304 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 141 حالة.

ونشرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، السبت، حصيلة محدثة لقتلى الجيش الروسي، في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تزيد بعشرات الأضعاف على الحصيلة المعلنة من جانب موسكو، وقالت إنه منذ 24 فبراير 2022، يوم اندلاع الحرب، حتى 23 سبتمبر 2023، قتل 275 ألف روسي.

وأضافت أن "من بين هؤلاء 510 جنود قتلوا خلال الأحد فقط، فضلا عن تدمير 11 دبابة و21 مركبة مدرعة قتالية و33 نظام مدفعية"، وأوضحت أن مصدر هذه الأرقام هيئة الأركان في الجيش الأوكراني، بينما لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

  زلزال تركيا وسوريا والمغرب

وجاء زلزال تركيا وسوريا من أقوي الكوارث الطبيعية التي شهدها عام 2023، وتحديدًا يوم 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، وبعده زلزال آخر بقوة 7.7 درجات بعد ظهر اليوم نفسه، وهو ما تسبب بتفاقم الكارثة.

ووصل عدد الضحايا في المجمل إلى أكثر من 50 ألف شخص، في كل من سوريا وتركيا، وخسائر اقتصادية تخطت الـ 100 مليار دولار، مع ضِعف هذا العدد من الجرحى وملايين النازحين عن المناطق المتضررة.

وفي يوم 8 من سبتمبر 2023، ضرب المغرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجات علي مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال على بُعد نحو 75 كلم جنوب غرب مراكش، وخلف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح،  مع تضرر العديد من المباني والمعالم التاريخية بكل من مراكش و‌تارودانت و‌أكادير و‌ورزازات.

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وفي يوم 11 من سبتمبر 2023، ضربت عاصفة دانيال ليبيا، وأرسلت المياه إلى مدينة درنة الشرقية، وجرفت أحياء بكاملها مكتظة بالناس، إلى البحر الأبيض المتوسط، وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة.

وجرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولًا إلى بنغازي.

إجمالي ضحايا فلسطين والسودان

أما عن جانب الحروب العالمية، فحازت حرب فلسطين وعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين، وذلك منذ الإعلان عن بدء طوفان الأقصي، وهجوم العدوان الإسرائيلي على جميع مدن قطاع غزة، في 7 من أكتوبر الماضي.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا يمنع دخول الغذاء والماء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون شخص، كما شن جيش العدوان عددا كبيرا من الغارات الجوية، وأعقبها هجوم بري، ما أسفر عن استشهاد نحو 21 ألف فلسطيني 70% منهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 55 ألف آخرين، وذلك وفقًا للسلطات الصحية في غزة.

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كما بدأ تصعيد الأحداث الدائرة فى السودان منذ أبريل 2023، عقب اندلاع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، حيث نتج عن هذه الحرب في عام 2023، 12 ألف قتيل، و+6.000-12.000 جريح، 5.090.869 نازح داخليًا.

وتسبب انتقال الصراع إلى ولايتي الجزيرة وسنار في فرار أعداد كبيرة من المدنيين بينهم نازحون سبق أن فروا من حرب الخرطوم وكانت تستضيفهم مدن وقرى الجزيرة.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أكتوبر الماضي، منطقة شمال غربي أفغانستان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حينها- أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة ضرب شمال غربي أفغانستان، وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كم وعلى بعد 36 كم شمال غرب هرات في غرب أفغانستان.

وكانت أفغانستان شهدت زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، حينها- على مدينة هرات، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، ما أسفر عن آلاف القتلى.

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