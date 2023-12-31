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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة كأس الرابطة.. فيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة في المجموعة الأولى

صدى البلد

أوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة والتي أقيمت ظهر اليوم الأحد، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم ٨ يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

الاتحاد السكندري بطولة كأس أمم أفريقيا بلدية المحلة بطولة كأس الرابطة قرعة بطولة كأس الرابطة

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