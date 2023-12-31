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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعد بلاده| مدرب الجزائر يرشح مصر للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

استبعد جمال بلماضي، مدرب الجزائر،  منتخب بلاده من الأسماء المرشحة للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023. 

وأشار بلماضي في مؤتمر صحفي إلى أن المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة هي مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وغيرها.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم :

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر 

وجاء على رأس المستبعدين من قائمة منتخب مصر، كل من ياسر إبراهيم وحسين الشحات وافشة وأكرم توفيق من الأهلي.

ومن الزمالك، نبيل عماد دونجا، والونش، ومحمد عواد، ومن بيراميدز رمضان صبحي ومهند لاشين وعبدالله السعيد.

كما استبعد فيتوريا الحارس محمود جنش حارس فيوتشر المتألق خلال الفترات الأخيرة.

ومن المحترفين استبعد فيتوريا محمد شريف وسام مرسي.

أحمد حجازي احمد حسن كوكا أحمد الشناوي احمد نبيل كوكا أحمد سيد زيزو إفريقيا 2023 المدير الفني لمنتخب مصر

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