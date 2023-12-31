ليلة نجمات العرب.. MBC مصر تنقل حفل أنغام وأصالة وأحلام

في حفل إستثنائي مع نهاية العام، تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

يُعرض حفل " ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBCمصر".



أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بمشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب الليلة، بمناسبة ليلة رأس السنة، في الرياض.

وقالت أصالة، خلال لقائها مع قناة “روتانا”: “حابة فكرة الحفلة؛ لأني مش هغني من الأغاني بتاعتي كتير، وهغني أغاني بتتغنى مرة واحدة بالحياة”.

وأضافت: “هغني كمان للست وردة اللي بموت فيها، واخترنا مقطع لأغنية ليها هغنيها بشكل مختلف من الآخر للأول أنا وأسومة -أسماء لمنور- وفيه دويتوهات حلوة، هغني مع إليسا وهي هتغنيلي أغنية”.

وأردفت أصالة: “مبسوطة كتير، مثل الأولاد اللي بيروحوا الملاهي وبيلعبوا بالمراجيح، حيث الحفلة مثل المرجوحة، وأعتقد إن الحفلة دمها خفيف ومسلية وفيها فن كتير وأصوات حلوة وفنانين كبار والكل هيقدم أحلى ما عنده”.

واختتمت حديثها، قائلةً: “أول مرة بسافر وعندي حفيدة، جوجو حفيدتي هتقعد تشوفني”.

حفلات أصالة

أحيت أصالة حفلًا مؤخرًا بعنوان “ليلة الدموع 2"، وكانت مفاجأة الحفل حيث لم يتم الإعلان عن مشاركتها لتكون مفاجأة للجمهور، وقدمت مع الفنان رامي صبري أغنية “حبيبي الأولاني” على مسرح أبو بكر سالم، بعدما قدموا ذلك الديو قبل 17 عامًا.