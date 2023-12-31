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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتقعد تشوفني.. أصالة تتحدث لأول مرة عن حفيدتها

أصالة
أصالة

أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بمشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب الليلة، بمناسبة ليلة رأس السنة، في الرياض.

وقالت أصالة، خلال لقائها مع قناة “روتانا”: “حابة فكرة الحفلة؛ لأني مش هغني من الأغاني بتاعتي كتير، وهغني أغاني بتتغنى مرة واحدة بالحياة”.

وأضافت: “هغني كمان للست وردة اللي بموت فيها، واخترنا مقطع لأغنية ليها هغنيها بشكل مختلف من الآخر للأول أنا وأسومة -أسماء لمنور- وفيه دويتوهات حلوة، هغني مع إليسا وهي هتغنيلي أغنية”.

وأردفت أصالة: “مبسوطة كتير، مثل الأولاد اللي بيروحوا الملاهي وبيلعبوا بالمراجيح، حيث الحفلة مثل المرجوحة، وأعتقد إن الحفلة دمها خفيف ومسلية وفيها فن كتير وأصوات حلوة وفنانين كبار والكل هيقدم أحلى ما عنده”.

واختتمت حديثها، قائلةً: “أول مرة بسافر وعندي حفيدة، جوجو حفيدتي هتقعد تشوفني”.

حفلات أصالة

أحيت أصالة حفلًا مؤخرًا بعنوان “ليلة الدموع 2"، وكانت مفاجأة الحفل حيث لم يتم الإعلان عن مشاركتها لتكون مفاجأة للجمهور، وقدمت مع الفنان رامي صبري أغنية “حبيبي الأولاني” على مسرح أبو بكر سالم، بعدما قدموا ذلك الديو قبل 17 عامًا.

أصالة

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