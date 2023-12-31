دعاء السنة الجديدة للزوج .. اللهُمَّ أطل في عمره بالصحة والعافية

دعاء السنة الجديدة للزوج .. الحياة الزوجية مقدسة، ودائما تتمنى الزوجة لزوجها الخير والرزق وراحة البال، كما أن الزوجة أو ربة المنزل كلما كان زوجها في خير ورزق وراحة بال يعود ذلك على منزلها وأسرتها دائمًا ما تدعوا لزوجها ، ومع قدوم العام الجديد تكثر من الدعوات بأن يكون عام خير وسعادة وهدوء وراحة بال.. وفي السطور التالية دعاء السنة الجديدة للزوج.



دعاء السنة الجديدة للزوج

دعاء السنة الجديدة للزوج اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يوماً، فامنحه السعادة دهراً، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك ، اللهُمَّ وفّق بيني وبين زوجي، واجمع بيننا على خير.



دعاء السنة الجديدة للزوج اللهُمَّ اجعلني قُرّة عين لزوجي، واجعله اللهُمَّ قُرة عين لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب، اللهم انزع الشيطان بيننا اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ.

دعاء السنة الجديدة للزوج اللهم أدعوك أن ترزق زوجي وحبيبي من حيثُ لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا، اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته ، اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم.



دعاء السنة الجديدة للزوج اللهم مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب اللهم افتح لزوجي كل أبواب الخير واجعل الخير طريقة ، اللهم يا مسخر الرياح لسليمان ويا مسخر الحوت ليونس ويا مسخر النار لنبينا ابراهيم ويا مسخر جبريل لسيدنا محمد اسألك أن تسخر لي زوجي وأن تكفيني شره واجعله قرة عينه، اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم اشرح صدر زوجتي للإيمان اللهم إني أسألك أن ترزق زوجتي مع كل نبضة قلب وطرفة عين أمناً وأماناً وعفواً وسلاماً وصحة وسعادة وثباتاً على الحق والطاعة. اللهم اجعلني لزوجتي أباً في الحنان، وأخاً في الطاعة، واجعلها لي أماً في الحنان، وأختاً في الطاعة .

دعاء السنة الجديدة للزوج اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي وأسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.

اللهم جمله في نظري وجملني في نظره، اللهم لا تفرق بيني وبينه، اللهم احفظه لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين، اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. اللهم ابعد عنه رفقاء السوء، اللهم جنبه الفواحش والمعاصي. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي وسخرني له ، اللهم اهدي زوجي للايمان وثبته عليه اللهم اجعله من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعده عن المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنع قلبه من الدنيا وحب المال وارزقه بالرزق الحلال

دعاء العام الجديد للزوج

دعاء العام الجديد للزوج . يا رب، سخّر لي زوجي، وحنّن قلبه عليّ، يا رب ضع في قلبه مواضع الرّحمة والأُلفة والمودّة من عندك، اللهُمَّ جمّلني في عينيه، وجمّله في عيني، وحبّبني إلى قلبه، وارزقني ذريّةً صالحةً منه، اللهُمَّ لا تُفرّق بيني وبينه اللهُمَّ أقرّ عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه، اللهُمَّ أقرّ عيني بالذريّة الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلوبنا، وارزقني برّه وطاعته.



دعاء العام الجديد للزوج اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء ، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم، أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولاً في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجاً من هذا الكرب، وعملاً ومالاً ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافيه مسكناً لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين، اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

دعاء العام الجديد للزوج اللهم أجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها .. وأرزقنا الصبر والحلم أكمله ..وأجعلنا على منابر من نور .. وأسعدني معه وبقربه ..في الدنيا وفي جنه السرور ..وأهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح ..وارحمنا برحمتك يارحيم ياكريم ..وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، اللهم وزده حباً لي وصراحة معي تعلقاً بي، اللهم مد بعمره على زود عمل صالح ، اللهم اهدي زوجي لماتحب وترضى وارزقه العفو والعافيه والمغفره اللهم ارحم ضعفه واجبر كسره وسخره لي ياودود ياكريم.

عبارات تهنئة للزوج

عبارات تهنئة للزوج ، تحتار بعض الزوجات في عبارات التهنئة التي من الممكن أن ترسلها لزوجها عبر الهاتف أو رسائل الواتس، ومن أجل هذا سهل على قرائنا الكرام عبارات تهنئة للزوج.

عبارات تهنئة للزوج كل سنة وكل اسبوع وكل يوم وأنت يا زوجي بجانبي، كن دوماً بخير، فلا حياة لي دونك، وفقك الله وأدامك لي تاجاً على رأسي.

-بكل معاني الحب والحنان يسعدني تهنئتك بحلول السنة الجديدة، وأتمنى لك السعادة والتوفيق وتحقيق الأمنيات زوجي الغالي.

-سنه جديده في عامي الجديد استودعتك يالله سعادتي رزقي مستقبلي زوجي اهلي امنياتي و أحبابي فإن الأشياء المودعة عندك لا تضيع.

-زوجي حبيبي يا فرحة القلب والروح، إنت فرحة أيامي وفرحة سنتي الجديدة، كل عام والله في عمرك يزيد.

-يا رجل أغرقني بالحب وملأ قلبي عشقاً وغراماً وسعادة، لك ترقّ الكلمات، لك تهتفُ العبارات قائلةً، كل عام وأنت بداخلي، كل عام وأنت تاج راسي زوجي ورفيق حياتي.

-لو ترحل الأيام وتقبل علينا سنين، تبقى حب في قلبي وتبقى نظرة العين، مبارك عليك السنة الجديدة زوجي الغالي.

-بالسنة الجديدة أهنيك زوجي العزيز وأدعو الله أن يبقيك لي كل الحياة، يا كل أشيائي الجميلة، يا سعادة قلبي وروحي.

-يارب استودعتك سنه جديده من عمري لا اعلم ما تحمله الايام فيها ابعد عني كل حزن وارزقني فيها السعاده واحفظ لي امي وابي و زوجي وكل من احب.

-أبدأ سنة جديدة و زوجي معي و أهلي بجآنبي و صديقآتي بقربي ربي اجعلها سنة سعيدة، وأنت بجانبي كل الاشياء تهونُ علي، فأنت سندني وحبي وسلطان قلبي، دمت لي عمراً ودهراً زوجي حبيبي، كل سنة وقربك هو أجمل الحكايات.

-في السنة الجديدة و حينما أحببتك أردت الدنيا بأسرها والاخرة بنعيمها معك زوجي ورفيق دربي أحبك.

دعاء لزوجي

دعاء لزوجي اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره.

- اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه.

- اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ.

- اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا

