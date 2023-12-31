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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ببلاش .. أماكن للفسحة في رأس السنة 2024

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، حيث يبدأ الجميع في التخطيط لاختيار الوجهة المناسبة للاحتفال برأس السنة.

 

أماكن للفسحة في رأس السنة 2024

يفضل الكثير من المواطنين الخروج في الحدائق العامة، خصوصا العائلات التي لديها أطفال؛ كي يستطيع الأطفال اللعب والاستمتاع، ونعرض لكم أشهر الحدائق والأماكن كما يلي:

  • ميدان الكوربة بمصر الجديدة والقريبة من محطة مترو الأهرام.
  • شارع الألفى في وسط البلد قرب محطة مترو أحمد عرابي.
  • التمشية بوسط البلد والقريبة من محطة مترو محمد نجيب والسادات
  • التمشية في الأوبرا التي استعدت بوضع إضاءات استقبال العام الجديد.
  • ممشي أهل مصر.
  • كوبري تحيا مصر المعلق.
  • شارع التسعين بالتجمع.

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الحديقة اليابانية


تقع بشارع محمد مصطفى المراغي، بجوار موقع مترو حلوان، ويمكن للزائرين قضاء وقتا ممتعا بها، من خلال بعض الأنشطة مثل ركوب القوارب المائية بالبحيرة والقنوات الصغيرة، كما يوجد في الحديقة أنشطة موسيقية وفرق تعزف المقطوعات التاريخية من الطراز الياباني، وتستطيع دخولها بتذكرة بقيمة 10 جنيهات لجميع الفئات وكل الأعمار.

حديقة الحرية


تقع الحديقة بالقرب من شارع التحرير وحي الزمالك، في قلب محافظة القاهرة، ما يجعلها المكان المناسب للتنزه، وقضاء والقت الممتع، وذلك لسهولة الوصول إلى المكان، كما تتميز الحديقة بالوقوع بالقرب من نهر النيل، فيستطيع الزوار الاستمتاع بالجو اللطيف، ودخول الحديقة بتذكرة بقيمة 10 جنيهات لجميع الفئات وكل الأعمار.

حديقة الأزهر


تقع الحديقة بشارع صلاح سالم خلف حي الحسين، وتحتوي على منطقة البحيرة حيث تصطف بعض المطاعم عليها، وتستطيع دخولها بتذكرة بقيمة 25 جنيها لفوق سن 12 سنة من السبت إلى الخميس، والأطفال فوق سن 4 سنوات بتذكرة بقيمة 15 جنيها.

المولات

يمكنكم قضاء وقت ممتع من خلال الذهاب والإحتفال في مول مصر او مول العرب أو كايرو فيستيفال، وتستطيع الحصول على صور تذكارية جميلة في ظل أجواء رأس السنة، وتحتوي المولات على عدد من المحلات التجارية والسينمات، وأماكن الألعاب التي يعشاقها الكبار والصغار.


مول مصر‏


مول ومركز تجاري ضخم، يقع بمدينة السادس من أكتوبر، وتستطيع الوصل إليه من ميدان الجيزة، عبر استقلال إحدى وسائل المواصلات المتجهة إلى 6 أكتوبر، ومن ثمّ النزول عند مول مصر.

 

مول كايرو فيستيفال


خروجة لن تكلفك كثيرا غير ثمن المواصلات، وتستطيع الحصول على صور تذكارية جميلة في ظل أجواء رأس السنة، يمكن الوصول إلى المول بواسطة المترو من خلال النزول في محطة المنيب، ثمّ الركوب من موقف أتوبيس التجمع الخامس، والنزول مباشرة أمام المول.

مول العرب


يحتوي على عدد من المحلات التجارية وشركات الاتصالات ودور السينما، وأماكن الألعاب والرياضة والبنوك، ونافورة راقصة وصالة مطاعم كبيرة، ومجالات أخرى كثيره عالمية ومحلية، وجراج كبير يسع سيارات كثيرة، ويمكن الوصول إليه من ميدان التحرير عبر استقلال أتوبيس أكتوبر والنزول أمام المول.

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