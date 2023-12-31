البابا تواضروس يترأس صلوات رأس السنة الميلادية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات التسبحة مساء اليوم والاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة بالإسكندرية.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جموع المصريين، وأبناء الكنيسة في مصر والخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "نصلي لكي يكون العام الجديد عاما مباركا.

وتشهد جميع الكنائس بمختلف المحافظات المصرية تعزيزات أمنية من قبل رجال الأمن لتأمين احتفالات المسيحيين بالعام الجديد، حيث انتشرت الفرق الأمنية في محيط الكنائس مع وضع البوابات الأمنية ومنع انتظار السيارات في الشوارع الموجود بها الكنائس، مع تولى فرق النظام والكشافة التنظيم الداخلي ومساعدة المصلين في الوصول إلى أماكنهم بسهولة.