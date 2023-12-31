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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. صيدلة القاهرة تفتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) في التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

وتقدم طلبات الالتحاق إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

 https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وأوضحت أن التقديم سيكون في الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 15 فبراير 2024، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين في شهر مارس 2024، وستتم المراسلة لاستكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

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جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ، تمكنت جامعة القاهرة خلال العام الأخير فقط من استحداث وتطوير 136 برنامج ولائحة ودرجة علمية من إجمالي 1778 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات المهنية والدرجات العلمية المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة التي تم استحداثها على مدار السنوات الـ 6 الأخيرة، بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكتروني والمدمج والهجين والأوروبي، وذلك وفق متطلبات سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، ونجحت الجامعة في التوسع في البرامج المميزة والدرجات المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموق ومختلف مؤسسات الدولة، وبرامج تخصصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من تخصصات وظائف المستقبل.

وأصبحت جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تُطبق نظام الأربع سنوات في بكالوريوس الهندسة في سابقة الأولى من نوعها في التعليم الهندسي في مصر. وتم توحيد برامج التربية العملية  لأول مرة توحيد برامج التربية العملية وتطوير كليات القطاع التربوي، بالإضافة إلى قبول الطلاب إلى جانب الطالبات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة لأول مرة. علاوة على تطوير نظام التعليم الطبي ٥+ ٢، واحداث تطوير شامل في النظم التعليمية لدراسة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، واعتماد اللوائح الدراسية لهذه النظم وصدور القرار الوزاري لها، وسوف تبدأ الدراسة بها العام المقبل بكلية الآداب.

التربية للطفولة المبكرة الإنسانية والاجتماعية أسماء المقبولين الدبلومات المهنية الدراسات العليا العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة القاهرة ا جامعة القاهرة

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