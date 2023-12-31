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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يناقش خطة ترشيد الكهرباء بالمدن والاستعدادات لامتحانات النقل

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فوده، على ضرورة المتابعة الميدانية لرؤساء المدن خلال الفترة الصباحية حتى الثالثة عصرا والالتحام بالمواطنين والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، وتحقيقها على أرض الواقع وتخصيص الفترة المسائية للأعمال الإدارية، كما تم عرض كتاب وزير التنمية المحلية بشأن التأكيد على الإلتزام بخطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظة، وتم عرض موقف استعدادات المحافظة لامتحانات النقل للعام الدراسى للفصل الأول، ومناقشة كتاب مدير مركز معلومات الشبكات والمرافق بشأن استكمال الهيكل الوظيفى والأجهزة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ جنوب سيناء خالد فوده، اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد اليوم الأحد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات، ومديري إدارة الديوان العام، وممثلى الشركات والهيئات المنفذة والمشرفة علي المشروعات بنطاق المحافظة.
وهنأ المحافظ الجهاز التنفيذي بقدوم عام ميلادي جديد، مثمنا دورهم خلال عام مضي وتحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات الخدمية التي تمس المواطن مباشرة، مطالبهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة المشروعات والأعمال الموكلة إليهم.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف استعدادات مدينة شرم الشيخ للافتتاحات لكلاً من مبنى الرصد الأمنى – مضمار الهجن – قرية التراث البدوى – المستشفى البيطرى – بحيرات الاكسدة – نقظة مشاهدة الطيور الحديقة المركزية – مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، كما تم عرض موقف تشغيل مشروع التاكسي الذكي وموقف تركيب الكاميرات به وأيضا موقف استكمال أعمال الخزانات بالطريق الدائري بشرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائى لطلمبات الخزانات بواسطة شركة الكهرباء.
وكذا عرض موقف إنشاء 5 ميادين بالمدينة (ميدان دلتا شرم – ميدان المحكمة – ميدان العلم نور – ميدان مجلس المدينة الجديد – ميدان عامل النظافة)، وتم عرض موقف إنشاء الحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ ، وعرض موقف إنشاء 4 ملاعب، وموقف ساحات الانتظار ومقترحات تشغيلها، وشراء 5 حافلات كهربائية للعمل بالمدينة، موقف إنشاء المسجد والكنيسة بمنطقة نبق بشرم الشيخ .
كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة طور سيناء العاصمة منها موقف مسجد المنشية والكنيسة، وموقف طرح شركة النظافة والصيانة بالمدينة وموقف إقامة 60 بيت بدوى بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، وعرض الموقف التنفيذي للأعمال المطلوبة المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفى بالمدينة، كما تم عرض موقف إقامة 60 بيتا بدويا بمنطقة النقب بمدينة طابا.
كما تم عرض كتاب وزير التنمية المحلية بشأن التأكيد على الإلتزام بخطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظة، وتم عرض موقف ا ستعدادات المحافظة لامتحانات النقل للعام الدراسى للفصل الأول، ومناقشة كتاب مدير مركز معلومات الشبكات والمرافق بشأن استكمال الهيكل الوظيفى والأجهزة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق.
س ر/ م م ر 
أ ش أ

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