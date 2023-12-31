مصر الأقرب للتويج باللقب.. مدرب الجزائر يصدم جماهير بلاده قبل أمم إفريقيا

وجه جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر ، صدمة قوية لجماهير محاربي الصحراء قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تنطلق خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل على الترتيب.

وقال مدرب الجزائر في مؤتمر صحفي، "المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس أمم أفريقيا هي مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار والسنغال وغيرها".

وأضاف، "نحن ذاهبون للمشاركة فى أمم إفريقيا بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به فى السنوات الماضية، على أمل بلوغ أقصى حد في البطولة".

وتابع بلماضي، "نحن خرجنا من الدور الأول فى البطولة الأخيرة، لذا أقول إننا لسنا ضمن أبرز المرشحين" .

وواصل: "لا يمكن لأحد التنبؤ بمن سيتوج بهذه النسخة من أمم إفريقيا، حيث يمكن لبعض المنتخبات أن تصنع المفاجأة".

وأكد جمال بلماضي مدرب الجزائر، أنه لا يملك تشكيلة مثل منتخبات إفريقية أخرى، مضيفا أنه من الصعب تشكيل قائمة جميع عناصرها جاهزة.