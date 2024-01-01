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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

أصالة وإليسا
أصالة وإليسا

شهد حفل نجمات العرب والذي أقيم فى الرياض احتفالا بالعام الجديد تقديم مجموعة من الدويتهات المختلفة على المسرح أمام الجمهور.

وقدمت أصالة، دويتو رائع مع إليسا حيث قدما الثنائى أغنية يمين الله لأصالة وقدمتها إليسا بطريقة مختلفة مما جعل الجمهور يتفاعل معها.

لمشاهدة الدويتو اضغط هنا 

كما قدمت أنغام دويتو على المسرح مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم حيث قدما الثنائى أغنية سيدي وصالك وأحساس جديد.

لمشاهدة الدويتو أضغط هنا 
أما أحلام فقدمت دويتو على المسرح مع أسما لمنور وقدما سويا أغنية ناويلك فيما قدمت إليسا دويتو أخر مع نانسي عجرم وقامت أنغام بتقديم دويتو غنائى مختلف مع أحلام وقدما سويا أغنية وين تروح.

لمشاهدة دويتو أحلام وأنغام أضغط هنا 

 

حفل نجمات العرب 

ونظمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفلا غنائيا يجمع 6 نجمات، أبرزهن أصالة نصري وأحلام الشامسي وإليسا وأنغام ونانسي عجرم وأسماء لمنور، على مسرح محمد عبده، احتفالا بالعام الجديد.

 

الصلح بين أصالة وأنغام 

وفى كواليس حفلة نجمات العرب نجح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الصلح بين أنغام وأصالة بعد خلافات دامت سنوات.

 

واستغل سالم الهندي وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.
 

حفل نجمات العرب إليسا أصالة أنغام نانسي عجرم

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