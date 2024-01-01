في بداية العام الجديد.. هجوم روسي بالمسيرات غرب أوكرانيا

أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، صد هجوما بالمسيرات على لفيف غرب البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الحاكم الإقليمي، ماكسيم كوزيتسكي، على تطبيق المراسلة تيليجرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم روسي بطائرات بدون طيار على لفيف.

وفي وقت سابق، اتهمت موسكو أوكرانيا بقصف مدينة دونيتسك، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في حين قال المسؤولون الأوكرانيون إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم جوي روسي على أوديسا.

بينما قال المسؤولون في منطقة لفيف الغربية في أوكرانيا، التي تقع على الحدود مع بولندا، إن هجوما جويا روسيا في وقت مبكر في يوم رأس السنة الجديدة ألحق أضرارا بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وألحق أضرارا بالنصب التذكاري لقائد جيش المتمردين الأوكراني (UPA) في الأربعينيات من القرن الماضي على مشارف مدينة لفيف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضا منطقتي ميكولايف ودنيبرو.

وينكر كلا الجانبين استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت بغزو روسيا الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.