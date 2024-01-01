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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل ساعات من هجمات موسكو.. الرئيس الأوكراني يتعهد بإثارة غضب روسيا بالعام الجديد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإثارة "الغضب" ضد القوات الروسية في عام 2024، وذلك قبل ساعات من تعرض بلاده لهجمات في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد.

وحسب وكالة "فرانس 24"، شهدت روسيا وأوكرانيا تصعيدًا في الهجمات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم غير مسبوق على مدينة بيلجورود الروسية، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا يوم السبت.

وجاء الهجوم بعد يوم من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ والطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بدء الحرب.

وقال مسؤولو المدينة إن الأول من يناير هو يوم حداد في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قُتل 19 شخصًا.

وبعد ساعات فقط من منتصف ليل رأس السنة الميلادية، قال رئيس منطقة دونيتسك، الذي عينته روسيا، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون في "قصف مكثف" بالصواريخ على المدينة الرئيسية.

وفي أوديسا بجنوب أوكرانيا، قال حاكمها أوليج كيبر إن شخصا لقى حتفه في هجوم بطائرة روسية بدون طيار، وأصيب ثلاثة آخرون.

وفي منطقة لفيف بغرب أوكرانيا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرات روسية بدون طيار في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكره حاكمها ماكسيم كوزيتسكي.

وتضمن خطاب زيلينسكي المتلفز بمناسبة رأس السنة الجديدة مقاطع من المدفعية والطائرات المقاتلة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "في العام المقبل، سيشعر العدو بغضب الإنتاج المحلي"، مضيفًا أن أوكرانيا سيكون لديها ما لا يقل عن "مليون" طائرة بدون طيار إضافية في ترسانتها العام الجديد، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز F-16 يقدمها شركاؤها الغربيون.

ولفت: "طيارونا يتقنون بالفعل طائرات إف-16، وسنراها بالتأكيد في سمائنا"، مشيرًا إلى أنه يتعين على كل أوكراني، عاجلا أم آجلا، الاختيار بين وضع اللاجئ والوفاء بواجبه تجاه البلاد.

زيلينسكي القوات الروسية الرئيس الأوكراني الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الجوية بيلجورود

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