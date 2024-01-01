سرها عجيب في هداية الأبناء.. 3 آيات قرآنية رددها يوميا

يشتكي كثير من الآباء والأمهات من شقاوة أبنائهم ، وفرط حركتهم وكثرة شجارهم، بين بعضهم البعض، ويبحث كثير منهم عن طريقة لتهدئتهم وإشاعة الألفة بينهم .

وفي هذه المسألة ، قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ، وأحد علماء وزارة الأوقاف أن هناك 3 آيات في القرآن الكريم ، يجب الحرص على قرائتهم كل يوم في الصباح ، لافتا إلى أن هذه الآيات لها العجب العجاب في هداية الأبناء .

( قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ۖ إني تبت إليك وإني من المسلمين ) .

( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) .

( رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ) .

هذه الطاعة لها دور كبير في هداية الأبناء

ومن جانبه قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، من علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة لها فوائدها في الحياة الدنيا ويوم القيامة، موضحا أن فوائد الدنيا تظهر في البركة في المال، وزيادة في عطاء الله، وهداية للأبناء.

وأضاف الشيخ إبراهيم الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج "إحنا لبعض" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية نهال طايل، أن صدقة الوالدين تنعكس على الأبناء، من حيث أن يمنحهم الله القبول في وجوههم، والهداية للصلاة دون توجيه من الأب أو الأم.

وأكد “الدسوقي” أن الله عز وجل يفتح الأبواب المغلقة في وجه المتصدقين، بالإضافة لعلو الشأن والمكانة، والبركة في الصحة، والمال.



أفضل دعاء لصلاح الأبناء

١- «اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان».

٢-«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

٣- «اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء، اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين».

٤- «اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد - صلى الله عليه وسلم-».

دعاء لهداية الأبناء مجرب

اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورا لأبصارهم.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى، اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم بملتك وأيدهم بجيش المحبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.