بعد تنحيها المفاجئ.. صور ملكة الدانمارك تحكي قصة أطول حكم في أوروبا

أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية تنازلها المفاجئ عن العرش في خطاب تلفزيوني بمناسبة العام الجديد مساء الأحد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعد الملكة البالغة من العمر 83 عامًا هي أطول الملوك جلوسًا على قيد الحياة في أوروبا، حيث تولت العرش بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع في عام 1972.

وهذه بعض الصور التي تسرد محطات من فترة حكمها الذي دام على مدار نصف قرن، من بينها الأميرة قديما مع والدها الملك فريدريك التاسع، في طريق عودتها من الدنمارك إلى نورث فورلاند لودج، وهي مدرسة داخلية خاصة للفتيات في هامبشاير، إنجلترا، في يناير 1956. أصبحت مارجريت ملكة بعد وفاة والدها في عام 1972.

أما هذه الصورة الملكة مارجريت الثانية، في حداد على والدها، تترأس أول اجتماع لمجلس الدولة في كوبنهاجن في عام 1972.

الملكة مارجريت الثانية مع نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية إلى الدنمارك في مارس 1999.





الملكة مارجريت الثانية مع الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور في فبراير 2000. واحتفلت الملكتان باليوبيل في عام 2022، وذهبت الملكة مارجريت لحضور جنازة إليزابيث في وقت لاحق من نفس العام.



مع زوجها الأمير هنريك، أمير الدنمارك، في عطلة بفرنسا عام 2007. وتوفي الأمير الفرنسي المولد عام 2018.



